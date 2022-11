Gesundheitliche Probleme Wie geht es dem "Kaiser"? Franz Beckenbauer äußert sich zu seinem Gesundheitszustand

Franz Beckenbauer wurde schon lange nicht mehr in einem Fußball-Stadion gesichtet. Auch zur WM in Katar reist der "Kaiser" nicht. In einem Interview hat sich der 77-Jährige jetzt zu seinem Gesundheitszustand geäußert.