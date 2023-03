Sie ist wohl eine der bekanntesten Ex-Trinkerinnen Hollywoods: Drew Barrymore. Mit nur elf Monaten stand die Schauspielerin erstmals für einen Hundefutter-Werbespot vor der Kamera. Mit sieben Jahren galt sie bereits als weltberühmt - dank ihrer Rolle in Steven Spielbergs Kultfilm "E.T.".



Schon als Kind war Drew Barrymore auf glamourösen Hollywoodpartys ein gern gesehener – und regelmäßiger – Gast, wie sie in ihrer Autobiografie "Little Girl Lost" schrieb. Viel zu früh kam sie dadurch mit Alkohol und Drogen in Kontakt: Der Kinderstar betrank sich erstmals mit neun Jahren auf der Geburtstagsparty von Rob Lowe, rauchte mit zehn Jahren den ersten Joint und schnupfte mit zwölf das erste Mal Kokain. Im selben Jahr landete Barrymore zum ersten Mal in einer Entzugsklinik.



Viele Jahre war Drew Barrymore trocken, bis sie nach ihrer Trennung von Ehemann Will Kopelman 2016 wieder vermehrt zum Alkohol griff, wie sie im Interview mit der "The Los Angeles Times" berichtete. Doch mittlerweile sei Drew wieder seit mehr als drei Jahren trocken, wie sie in ihrer "Drew Barrymore Show" erzählte.