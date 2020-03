Der zweifache "Oscar"-Preisträger und " Batman "-Darsteller Affleck hat harte Zeiten hinter sich. Bereits 2001 ließ er sich wegen Alkoholproblemen behandeln und war seitdem Dauergast in Suchtkliniken. Wegen seiner Alkoholsucht zerbrach auch seine Ehe mit Schauspielkollegin Jennifer Garner. Erst kürzlich offenbarte Affleck in einem Interview, dass er seine Scheidung im Jahr 2018 zutiefst bereue. Nun scheint der 47-Jährige aber wieder happy zu sein.

Ana de Armas spielt derzeit im neuen Bond-Film "No Time to Die" mit und wird als der nächste Shootingstar in Hollywood gehandelt. Sollte aus dem Flirt doch nicht mehr werden, müssen sich Fans bis zum Herbst auf gemeinsamen Fotos der beiden gedulden. Der Erotikthriller "Deep Water", in dem Affleck und de Armas ein Ehepaar spielen, ist ab November in deutschen Kinos zu sehen. Aber Liebe am Arbeitsplatz ist Ben Affleck auch schon mit Jennifer Garner passiert. Mit ihr hatte er seit 2001 bei mehreren Filmen zusammengearbeitet - 2005 läuteten die Hochzeitsglocken.