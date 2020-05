Dass er seinen Erfolg vor allem denjenigen zu verdanken hat, die seine Musik kaufen und seine Konzerte besuchen, ist dem Berliner durchaus bewusst. Deshalb sollte es für die Fans jetzt auch ein ganz besonderes Dankeschön geben. Bei einem Vollblut-Musiker wie Zucker ist das natürlich - ein Album. Die drei CD starke "Wer sagt das?! Zugabe!"-Sonderedition beinhaltet sein zweites Erfolgsalbum, fünf neue Studio-Songs sowie einen Live-Mitschnitt des euphorisch gefeierten Abschlusskonzerts seiner Arena-Tour in Berlin auf zwei zusätzlichen CDs. In Zeiten, in denen Konzertbesuche nicht auf der Tagesordnung stehen, eine wirklich schöne Sache.

Pünktlich zum Albums-Release gibt's ein neues Musikvideo des Schlagersängers on top. Mit "Sommer, der nie geht" zeigt sich Ben Zucker von seiner nachdenklichen Seite: Mit der Gitarre und im obligatorischen Flanellhemd unterwegs in der alten Heimat, am Stettiner Haff. Dort, wo er geboren wurde. Auch das passt in die Corona-Zeiten.