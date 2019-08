Er ist der Shootingstar des deutschsprachigen Schlagers, durfte bereits nach einem Jahr im Geschäft mit keiner Geringeren als Helene Fischer auf Tour gehen: Ben Zucker . Während er auf der Bühne alles gibt, das Publikum mit seiner markanten Stimme begeistert, gibt sich der Sänger in Sachen Privatleben eher schmallippig. Jetzt hat er eine Ausnahme gemacht. Mit BRISANT hat Zucker über ein besonders prägendes Erlebnis in seiner Kindheit gesprochen: seine Flucht aus der DDR .

Es war im September '89 - noch konnte niemand ahnen, dass DDR und Mauer bald Geschichte sein werden - als Ben Zucker nachts von seiner Mutter geweckt wurde. Los ging's auf eine abenteuerliche Reise gen Westen, mit im Wald festgefahrenem Trabant, verlorenem Auspuff - und schließlich zu Fuß. Tagsüber wurde im Wald oder auf Heuballen geschlafen, nachts gelaufen. In Tschechien wurde es zunächst brenzlig: Bens Vater wurde verhaftet. Doch der Weg führte nicht zurück in die DDR, sondern mithilfe von Bestechungsgeld weiter über Ungarn nach Westdeutschland. Dort fassen die Eltern schnell Fuß und finden Arbeit. Dennoch zieht es sie bald zurück in die alte Heimat.