Auf Instagram gibt sich Schlagersänger Ben Zucker kleinlaut. Durch seine Fußverletzung muss er eine Schiene tragen und für die kommenden zwei Wochen sämtliche Auftritte absagen.



Davon betroffen sind die Schlagernächte in Hamburg und Köln am 6. und 13. Mai sowie die Schlagersterne-Konzerte am 11. und 12. Mai auf Mallorca.