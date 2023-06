Renaissance World Tour Beyoncé liefert Mega-Konzert in Kölner Stadion ab

In Gedenken an die von ihr verehrte und kürzlich verstorbene Tina Turner sang Beyoncé den Hit "River Deep, Mountain High". "This is for you, Tina" (dt.: "Das ist für dich, Tina"), rief die Pop-Diva ins Publikum.

Beyoncé startete ihre Tour im Mai in Schweden, danach tourt sie durch ganz Europa und die Vereinigten Staaten. So wird sie unter anderem in London, Paris, Brüssel, Barcelona und Toronto auftreten, bevor sie ihre Tour am 27. September in New Orleans beendet.



Neben Köln sind auch noch zwei weitere Konzerte in Deutschland geplant: