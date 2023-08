Es ist wieder Zeit für das große Schaulaufen der Stars auf dem Lido in Venedig - das 80. Filmfestival steht in den Startlöchern. Die große Frage in diesem Jahr ist weniger, wer gewinnt, sondern wer überhaupt kommt!



Viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich dem Streik in Hollywood angeschlossen. Eine Sprecherin des Festivals gibt jetzt erste Infos dazu, welche Stars voraussichtlich trotzdem nach Italien reisen werden. Sofia Coppola, Adam Driver, Jessica Chastain, Mads Mikkelsen, Peter Sarsgaard und Penélope Cruz sollen trotz Streik über den Roten Teppich schweben.