Bill Kaulitz macht kein Geheimnis daraus, dass er sich auch zu Männern hingezogen fühlt. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrät er aber auch regelmäßig, dass er an der Liebesfront ein bisschen mehr Glück vertragen könnte. Nun wurden seine Wünsche offenbar erhört. Zusammen mit seinem Bruder Tom besuchte Bill am Sonntag (24.09.) das erste Mal in seinem Leben die Wiesn - und wurde dort prompt knutschend mit dem Männermodel und Reality-Star Marc Eggers gesichtet.

Der gemeinsame Auftritt ist deshalb so überraschend, da sich Bill Kaulitz noch nie mit einem Mann zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt hat. In "Kaulitz Hills" verriet der Sänger, dass er überhaupt erst einmal jemanden in der Öffentlichkeit geküsst hat.



In einer Berliner Bar habe ihn eines Tages ein Herr im Anzug so umgehauen, dass er all seine Vorsätze über Bord geworfen habe. "Ich hab mir danach überlegt: Wie krass, ich hab glaube ich noch nie öffentlich in einer Bar so rumgemacht."



Das Aufregendste daran? Er habe sich damals einfach keine Sorgen darum gemacht, erkannt zu werden. Nun, das gelang ihm auf der Wiesn wohl nicht ganz so gut ... vielleicht war es ihm aber auch einfach egal.



O'zapft ist ja nur einmal im Jahr.