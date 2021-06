Vor einigen Tagen waren in den sozialen Netzwerken ältere TikTok-Videos aufgetaucht, die zeigen, wie eine etwa 13- oder 14-jährige Billie Eilish zu dem Lied "Fish" von Tyler, The Ceator die Lippen bewegt. Der Song enthält auch das anti-asiatische Schmähwort ch*nk.



In einem anderen Zusammenschnitt plappert Eilish ein wildes Kauderwelsch, was ihre Fans als die Nachahmung eines asiatischen Akzents deuteten. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten.