Zähnefletschen, platinblonde Haar-Stacheln, krachender Sound und dazu Sex, Drugs and Rock'n Roll - das ist das bekannte Bild von Rockstar Billy Idol. Doch als BRISANT den 65-Jährigen ganz exklusiv in London trifft, offenbart sich ein anderer Billy. Er ist höflich, charmant und sogar überpünktlich! Gereift aber im Herzen doch noch wild. Genauso klingt die neue Musik von Billy Idol auf seinem neuen Album "The Roadside" - nach sieben Jahren Pause. "Ich lasse die Dinge immer lange in mir arbeiten und dann brechen sie irgendwann mit voller Macht heraus. Ich wollte etwas voller Schmerz schreiben. Meine dunkelsten Dämonen nochmal visualisieren. Also ging ich zurück in eine meiner schlimmsten Zeiten, dachte an meinen schweren Motorradunfall - und über den habe ich dann geschrieben", so Idol im Gespräch mit der BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn.