Ende 2018 wollte ABBA neue Songs präsentieren. Daraus wurde nichts, der Termin verschob sich. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten: "Nächstes Jahres wird es soweit sein", verrät Björn Ulvaeus im Interview. "Das eine Lied ist eine Art Ballade. Darin geht es um uns selbst. Es wird 'I Still Have Faith in You' heißen, zu Deutsch: 'Ich glaube noch immer an Dich'. Das andere Lied heißt 'Don't Shut Me Down', zu Deutsch: 'Lass mich nicht hängen'. Frida wird das eine Solo singen, Agneta das andere. Aber wer welches singt, das will ich noch nicht verraten."