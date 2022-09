Tom Ewel, der mit Marilyn für 'Das verflixte siebte Jahr' vor der Kamera stand, beschrieb die Schauspielerin einmal sehr treffend. Er meinte, Marilyn anzusehen, wäre wie ein Prisma zu betrachten. Jeder sieht etwas anderes in ihr. Marilyn, das Sexsymbol, Marilyn, das einsame Waisenkind, Marilyn, die Schauspielerin, Marilyn, die verkannte Intellektuelle - die Liste ist endlos. Sie hat so viele Facetten, dass wirklich jeder etwas Faszinierendes an ihr entdecken kann.

Was vielen nicht bekannt ist: Jane Fonda studierte neben Marilyn Monroe bei dem weltbekannten Schauspiellehrer Lee Strasberg. Sie erinnert sich besonders liebevoll an die private Marilyn: "Auch ohne Make Up: Es war, als würde sie ein Licht in sich tragen. Sie hatte etwas Unglaubliches an sich. Sie leuchtete ... ich liebte sie."