Im September des vergangenen Jahres hatte das Amtsgericht München Jerome Boateng zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 34 Jahre alte Ex-Spieler des FC Bayern München seine damalige Lebensgefährtin während eines Karibikurlaubs vorsätzlich verletzt und beleidigt habe.

So kennen ihn die meisten Fußballfans: Jerome Boateng im Trikot des FC Bayern München. (Archiv) Bildrechte: dpa

Ein neues Urteil wird nun nach dem Berufungsverfahren vor dem Landgericht München erwartet. Es beginnt am 20. Oktober. Ein zweiter Verhandlungstag ist nach Angaben des Gerichts für den 21. Oktober vorgesehen.

Eine Wendung im Fall Boateng könnten nun gemeinsame Recherchen von "Correctiv" und "Süddeutscher Zeitung" bringen. Ihren Berichten zufolge legen Fotos, Zeugenaussagen und Dokumente nahe, dass es bei der Ex-Partnerin auch zum Einsatz von Überwachungstechnik und zum Ausspähen persönlicher Informationen gekommen sein könnte.



So sei in der damaligen Wohnung der Frau eine Abhörwanze gefunden worden. Die Polizei vermutete den Recherchen zufolge, dass die Frau mehr als ein Jahr lang abgehört worden sei. Eine direkte Verbindung zu Boateng, dem die Wohnung gehörte, habe sich allerdings nicht nachweisen lassen. Die Frage, wie die Wanze in die Wohnung gelangt sein könnte, blieb unbeantwortet. Ermittlungen hätten lediglich gegen Unbekannt stattgefunden und wurden letztlich eingestellt.