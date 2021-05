Immer wieder ist es Bob Dylan in seiner sechs Jahrzehnte dauernden Karriere gelungen, sich neu zu erfinden. Sobald sich ein Bild von ihm in der Öffentlichkeit festgesetzt hatte, hielt er dagegen, zerstörte es und baute seine Präsenz in andere Richtungen aus. Ob Blues-, Folk- oder Protestsänger – seine Fans konnten sich stets auf neue Versionen ihres Idols und seiner Musik freuen.

Großer Einfluss auf Popmusik

Knapp 40 Studioalben hat der Musiker und Künstler seit den 1960er-Jahren auf den Markt gebracht und mehr als hundert Millionen Platten verkauft. Zu seinen berühmtesten Songs gehören „Blowing‘ In The Wind“, „The Times They are A-Changin“ und „Like A Rolling Stone“. Bildrechte: IMAGO

Megahits durch Coversongs

So ist es nicht verwunderlich, dass kaum ein anderer Künstler die Pop- und Rockmusik so beeinflusst hat wie Bob Dylan. Seine Songtexte bringen die Hörer zum Nach- und Umdenken. Weltweit gibt es zahlreiche Interpretationen und Coverversionen seiner Songs, aus denen teils besonders erfolgreiche Hits wurden. So bediente sich beispielsweise die Band „Guns n‘ Roses“ an seinem Song „Knockin‘ On Heaven’s Door“ und landete damit einen Megahit!

Auch deutsche Bands wie „BAP“ ließen sich von seiner Musik beeinflussen. So schreibt BAP-Urgestein Wolfgang Niedecken in seinem Buch über Bob Dylan:

Ohne ihn wäre ich mit Sicherheit nie Musiker geworden. (...) Kein anderer Musiker hat mir einen tieferen Einblick in die amerikanische Seele gegeben. Viele meiner Songs wären ohne das Werk Bob Dylans nicht entstanden.

Und auch sein verstorbener Musikerkollege Leonard Cohen hätte dem Musiker kein schöneres Kompliment machen können: