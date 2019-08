Jetzt haben sich die beiden Sportler erneut mit einer ihre Kinder betreffenden Neuigkeit an ihre Fans gewendet: Gut ein Jahr nach dem tragischen Unglück werden Bode und Morgan erneut Eltern - und zwar von Zwillingen. "Twins!", postet Bode auf seinem Instagram-Account zusammen mit einem Schnappschuss seiner vier Sprösslinge Easton (10 Monate), Nash (4), Neesyn (11) und Samuel (6).



Mit eineiigen Zwillingen geht für den Goldmedaillen-Gewinner ein ganz besonderer Traum in Erfüllung. "Von dem Tag an, als ich meinen Mann kennenlernte, sagte er immer, er wolle eineiige Zwillinge, die an seinem Geburtstag geboren werden", verrät Gattin Morgan in den sozialen Netzwerken. Zwar wird sich der werdende Vater nach seinem Geburtstag am 12. Oktober noch fast vier Wochen gedulden müssen, bis er die Jungs in den Armen halten kann (errechneter Geburtstermin ist der 11. November 2019), dennoch ist für den Sportler nach all der Trauer um Tochter Emmy jetzt ein echtes Wunder geschehen.