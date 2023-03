Nach mehr als vier Monaten Pause ist nun die Leidenszeit für den Moderator, aber auch für die Zuschauer vorbei. Der Moderator Alexander Bommes gibt in der Sportschau am Samstag am kommenden Wochenende (18.03.2023) sein Comeback, wie die ARD-Sportkoordination bestätigte. Die nächsten Einsätze sind bereits am Osterwochenende geplant, wie BRISANT exklusiv erfuhr.