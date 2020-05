Nach vier Jahren Punkrock präsentierten die Musiker auf ihrem Debütalbum "Boy" einen ganz eigenen Sound. Der weltweite Durchbruch kam im Jahr 1987 mit dem Nummer-1-Album "The Joshua Tree" und Singles wie "With Or Without You" oder "I Still Haven’t Found What I’m Looking For". Bis heute sind U2 regelmäßig auf Tour und bringen neue Alben heraus.