Ex-Tennisstar Boris Becker - Abschiebung noch vor Weihnachten?

Kann Boris Becker das Weihnachtsfest in Deutschland feiern? Einem Bericht der britischen "Sun" zufolge könnte der in Großbritannien inhaftierte Ex-Tennisstar in Kürze abgeschoben werden. Er sei für ein Schnellverfahren zugelassen worden, das eine deutlich frühere Entlassung möglich mache.