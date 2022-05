Von Wandsworth nach Huntercombe Boris Becker ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Klagen des Promi-Häftlings an die Öffentlichkeit drangen. Die Essensportionen zu klein, Platzangst wegen geschlossener Zellen-Tür, infolge schlechten Wetters entfallene Hof-Gänge. Was ist dran an den Klagen? Sein Anwalt dementiert sie als Gerüchte. Seinem Mandanten gehe es den Umständen entsprechend gut.



Bereits in der vergangenen Woche soll Becker in einen anderen Trakt des Wandsworth-Gefängnisses verlegt worden sein - in eine Einzelzelle. Eine Sonderbehandlung, auf die "normale" Häftlinge angeblich Jahre warten müssen.