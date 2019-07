Zwangsversteigerung von Erinnerungsstücken Socken von Boris Becker unterm Hammer

BRISANT | 09.07.2019 | 17:15 Uhr

Boris Becker könnte bereits in einem halben Jahr schuldenfrei sein. Das sagte der Insolvenzverwalter des ehemaligen Tennis-Stars. "Ich hoffe sehr, diese Insolvenz in den nächsten sechs bis neun Monaten abzuschließen", so Mark Ford bei der Präsentation von Erinnerungsstücken Beckers, die bei einer Online-Auktion derzeit zwangsversteigert werden.