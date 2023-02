Vom Knast ins Blitzlichtgewitter: Noch vor wenigen Monaten saß Boris Becker wegen Insolvenzstraftaten in einem Gefängnis in England ein. Nun das Kontrastprogramm: Am Sonntag (19.02.) schritt er mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro über den Roten Teppich der Berlinale. Auf dem Filmfestival feiert aktuell der erste Teil der Doku "Boom! Boom! - The World vs. Boris Becker" Premiere.

Erster richtiger Pärchenauftritt im Blitzlichtgewitter: Boris Becker und Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro auf dem Roten Teppich. Bildrechte: IMAGO / APress International

Boris Becker: Ein Leben in der Öffentlichkeit

Hinter dem Projekt steckt Alex Gibney. Seit fünf Jahren arbeit der US-amerikanische Regisseur an der Dokumentation. Damals konnte natürlich noch niemand ahnen, was in den nächsten Jahren alles passieren würde.



Für die Aufnahmen hat der Regisseur Boris Becker 2019 und 2022, wenige Tage vor dessen Verurteilung in London, interviewt.



Rückblick: Boris Becker wurde zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Im Dezember vergangenen Jahres kam der ehemalige Tennisstar nach 231 Tagen hinter Gittern frei. Der Wimbeldon-Sieger profitierte von einem britischen Abschiebeprogramm, das die überfüllten Gefängnisse in Großbritannien entlasten soll.



Aufstieg und Fall einer Sportlegende. Die beherrschende Frage der Doku: Wie konnte es so weit kommen?

Boris Becker stellte sich am Sonntag (19.02.) auf der Berlinale den Fragen der Reporter. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Ein neuer Boris Becker?