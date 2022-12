Ursprünglich hätte er dort mindestens 15 Monate in Haft bleiben müssen, bevor die restliche Zeit auf Bewährung hätte ausgesetzt werden können. Doch Boris Becker hat Glück. Der Wimbeldon Sieger profitiert von einem britischen Abschiebeprogramm, das die überfüllten Gefängnisse in Großbritannien entlasten soll.



Demnach dürfen ausländische Straftäter früher abgeschoben werden, um Kosten und Platz in den Haftanstalten zu sparen. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk also für Becker und seine Familie, denn in Deutschland droht ihm keine weitere Haft.



Das wird auch seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro freuen - und vor allem seine 87-jährige Mutter. "Es ist das beste Weihnachtsgeschenk, das ich mir wünschen kann", soll die alte Dame gegenüber der britischen "Sun" geäußert haben.