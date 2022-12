Abschiebung Boris Becker ist wieder in Deutschland

Immer wieder war in den vergangenen Wochen in den Medien über eine vorzeitige Haftentlassung Boris Beckers spekuliert worden. Am Donnerstag war dann es soweit: Der ehemalige Tennisprofi wurde aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen und ist wieder in Deutschland. Wo er sich aufhält, ist nicht bekannt. Große Pläne hat er aber schon.