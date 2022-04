Nach wochenlangem Hoffen und Bangen steht fest: Boris Becker muss ins Gefängnis. Richterin Deborah Taylor verkündete am Freitag, dass der einstige Sportstar im Zuge seines Insolvenzverfahrens für zweieinhalb Jahre in Haft muss.



Zuvor war der 54-Jährige in seiner Wahlheimat London von einem Geschworenengericht in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Der einstige Tennisprofi habe Millionenwerte seines Vermögens verschwiegen, nachdem er 2017 für insolvent erklärt worden war. Selbst bei guter Führung kommen auf Boris Becker so mindestens 15 Monate Freiheitsentzug zu.