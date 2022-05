Gerade einmal fünf Kilometer trennen den Platz, auf dem Boris Becker seine größten sportlichen Erfolge feierte, von jenem der größten Niederlage seines Lebens. Das Wandsworth-Gefängnis, in das der verurteilte Ex-Tennisprofi am vergangenen Freitag (29.04.) nach seiner Verurteilung gebracht wurde, liegt im Süden von London - genau wie der Centre Court von Wimbledon - dem Schauplatz des prestigeträchtigen Tennis-Turniers.

Drogen- und Gewaltdelikte sind in Wandsworth an der Tagesordnung. (Archiv)

Drogen- und Gewaltdelikte sind in Wandsworth an der Tagesordnung. (Archiv)

Drogen- und Gewaltdelikte sind in Wandsworth an der Tagesordnung. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

Charles Taylor, der Oberinspektor für britische Gefängnisse, schrieb in einer Bestandsaufnahme der Zustände von einem "bröckelnden, überfüllten, von Ungeziefer verseuchten Gefängnis". Es wimmele von Mäusen und Ratten. Essensreste würden achtlos aus den Zellen geworfen, Gewalt sei an der Tagesordnung.

Mehr als die Hälfte der befragten Insassen gab an, sich während ihrer Haft unsicher gefühlt zu haben. Weil das Gefängnis so überfüllt sei, müssten sich die Häftlinge immer wieder entscheiden, ob sie sich lieber bewegen, duschen oder eine Bestellung am Kiosk aufgeben, so Taylor. Oft verbrächten sie 22 Stunden am Tag in ihrer Zelle, manchmal wochenlang ohne Zugang zu frischer Luft und Tageslicht.