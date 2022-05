Es war ein Schock für Boris Becker: Zweieinhalb Jahre Haft muss der einstige Tennisstar wegen Insolvenzverschleppung absitzen. Direkt nach dem Urteilsspruch ging es für Becker in eine der härtesten Haftanstalten Großbritanniens, das Wandsworth-Gefängnis in London.

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Klagen des Promi-Häftlings an die Öffentlichkeit drangen. Die Essensportionen zu klein, Platzangst wegen geschlossener Zellen-Tür, infolge schlechten Wetters entfallene Hof-Gänge. Was dran ist an den Klagen? Sein Anwalt dementiert sie als Gerüchte.



Bereits in der vergangenen Woche soll Becker in einen anderen Trakt des Wandsworth-Gefängnisses verlegt worden sein - in eine Einzelzelle. Eine Sonderbehandlung, auf die "normale" Häftlinge angeblich Jahre warten müssen.