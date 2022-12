Das Rätselraten nach der Haftentlassung ist beendet: Erstmals nach 236 Tagen hat sich Boris Becker wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Zeit im britischen Gefängnis habe ihn verändert, sagte der frühere Tennis-Superstar in einem Interview mit dem Fernsehsender Sat.1. "Ich habe eine harte Lektion gelernt. Eine sehr teure. Eine sehr schmerzhafte. Aber das Ganze hat mich etwas Wichtiges und Gutes gelehrt. Und manche Dinge passieren aus gutem Grund."

Die Erfahrungen hinter Gittern sind an dem einstigen Weltstar nicht spurlos vorbeigegangen. Fotos zeigen Becker jetzt deutlich schlanker. Auch seine Haare sind etwas dunkler und länger. "Im Gefängnis bist du niemand. Du bist nur eine Nummer. Meine war A2923EV", so Becker. "Ich wurde nicht Boris genannt. Ich war eine Nummer. Und es interessiert sie einen Scheißdreck, wer du bist."

Becker war Ende April von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Er war am vergangenen Donnerstag (15.12.) - nach 231 Tagen hinter Gittern - freigekommen.