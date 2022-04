Prozess in London Gericht spricht Boris Becker in mehreren Punkten schuldig

Vor knapp fünf Jahren hat ein Londoner Gericht Boris Becker für zahlungsunfähig erklärt. Danach musste er all sein Vermögen offenlegen - doch das tat der einstige Tennis-Superstar offenbar nicht. Zu diesem Schluss zumindest kommt eine Gerichtsjury in der britischen Hauptstadt - und sprach den heutigen TV-Experten in vier von 24 Anklagepunkten schuldig. Muss Boris Becker jetzt in Haft?