Erstes Aufsehen erregten die sieben Berliner Jungs in den frühen 2000ern mit ihrem Album "Internashville Urban Hymns", auf dem sie internationale Pop- und Rocksongs in typischen Countryklängen coverten.



10 Jahre und 7 eigene Alben später schafften es The BossHoss mit "Dos Bros" 2015 zum ersten Mal auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.



Der Name BossHoss setzt sich übrigens aus den Spitznamen der beiden Frontsänger Alec "Boss Burns" Völkel und Sascha "Hoss Power" Vollmer zusammen.