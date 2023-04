Gegründet wurden die Backstreet Boys am 20. April 1993 von Musik-Manager Lou Perlman. Im Spätsommer 1995 landete die Gruppe mit der Single "We´ve Got it Going on" den ersten Hit. In den deutschsprachigen Ländern gelang ihnen mit "I’ll Never Break Your Heart" der endgültige Durchbruch. In den vergangenen 30 Jahren verkauften die Backstreet Boys mehr als 130 Millionen Tonträger.