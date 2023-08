Die Gruppe wurde benannt nach einem Flohmarkt in Orlando, dem "Backstreet Flea Market". Bildrechte: Getty Images

Drogen- und Alkoholprobleme führen zur Band-Pause

2001 wurde die Alkohol- und Drogensucht des Bandmitglieds AJ bekannt. Es entstanden erste Trennungsgerüchte, doch die Gruppe blieb zusammen. Es erschienen aber zunächst keine weiteren Tonträger. Im Herbst 2002 startete das jüngste Bandmitglied Nick Carter eine Solokarriere mit dem Album "Now or Never".

Im Jahr 2005 gelang den fünf Sängern dann ein fulminantes Comeback mit ihrem neuen Album "Never Gone". Wobei dieses Comeback immer wieder von Trennungsgerüchten überschattet wurde, die durch die Veröffentlichung des ersten Soloalbums "Welcome Home" von Brian Littrell 2006 weiter angeheizt wurden. Und in der Tat verließ Gründungsmitglied Kevin Richardson die Band im Juni 2006. Die restlichen vier Bandmitglieder Brian, Howie, AJ und Nick machten weiter und veröffentlichten ein Album.

Im April 2012 wurde bekanntgegeben, dass Kevin Richardson in die Band zurückkehre und ein neues Album in Planung sei. Insgesamt blieb es aber etwas ruhiger um die Band. 2017 meldete sie sich dann aber endgültig mit einer Las-Vegas-Show zurück.

In diesem Jahr feiern die Backstreet Boys ihr 30-jähriges Jubiläum. Bildrechte: Getty Images

Im Januar 2019 erschien dann das neue Album "DNA" und stieg direkt auf Platz 2 der deutschen Charts ein; in den USA, Österreich und der Schweiz auf Platz 1. Mit dem Album sind die Backstreet Boys auch auf Welttournee.

New Kids on the Block war die erste Band, die 1984 mit dem klaren Ziel gegründet wurde, eine erfolgreiche Boyband zu werden. Mit Donnie und Mark Wahlberg, Danny Wood und den Brüdern Jordan und Jonathan Knight begann die Karriere der fünf Jungs. Mark Wahlberg trat bereits im Frühstadium auf eigenen Wunsch wieder aus der Gruppe aus. Kurzfristig wurde er mit Jaime Kelley ersetzt, der dann durch Joey McIntyre abgelöst wurde. Joey war damals erst zwölf Jahre alt und damit das jüngste Mitglied der New Kids on the Block.

Die New Kids on the Block waren die erste Boyband überhaupt. Bildrechte: dpa

Erst Flop - dann Welterfolg