Liebescomeback? Brad Pitt und Jennifer Aniston angeblich seit Monaten zusammen in Paris

Jennifer Aniston und Hottie Brad Pitt sollen seit Monaten gemeinsam in Paris weilen. Geht da etwa wieder was? Zweifelsohne - es wäre DAS Liebescomeback des Jahres. Aber was ist wirklich dran an den Gerüchten um das einstige Hollywood-Traumpaar?