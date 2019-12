Im Interview geben sich die beiden Hollywoodgrößen sensibler denn je. Nicht nur die Schönheit des Lebens oder prägende Erlebnisse ihrer Schauspielkarrieren werden von beiden thematisiert, sondern auch Schattenseiten wie übermäßiger Alkoholkonsum. "Ich weiß nicht, warum ich mein Leben lang getrunken habe. Ich tat es, weil es das einzige war, was ich kannte", so Hopkins. Bei Menschen, die darunter zu leiden hatten, habe er sich entschuldigt. Alles gehöre dazu, "am Leben zu sein", so der 81 Jahre alte Schauspieler, der nach eigenen Angaben seit 45 Jahren trocken ist.