Inzwischen tritt Brad Pitt immer seltener als Schauspieler in Erscheinung. Viel lieber möchte er als Filmproduzent arbeiten. Erst kürzlich sprach Brad Pitt mit dem Männermagazin " GQ " darüber, dass er im letzten Abschnitt seiner Karriere angekommen sei. Doch Entwarnung für Fans: Ein Abschied von der Leinwand ist das nicht – eher eine längere Pause. Brad Pitt möchte nur noch Charaktere spielen, auf die er wirklich Lust hat. Seine Rolle als Auftragskiller "Ladybug" in "Bullet Train" scheint so ein Charakter zu sein.

Brad Pitt ist bekennender Berlin-Fan. Zuletzt reiste er vor drei Jahren in die deutsche Hauptstadt, um mit Regisseur Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie den Film "Once Upon a Time ... in Hollywood" vorzustellen. Gegenüber der dpa sagte Brad Pitt, dass er zwar nie in Berlin gewohnt habe, aber sehr oft hier sei und Freunde in der Stadt hat. "Ich liebe Berlin", so der Schauspieler.