Endlich! Brad Pitt und seine Ex-Ehefrau Jennifer Aniston haben sich Donnerstagabend (17.09.) getroffen - via Zoom! Gemeinsam hat das Ex-Ehepaar an einer virtuellen Charity-Lesung der Teenie-Highschool-Komödie "Ich glaub', ich steh' im Wald" ("Fast Times at Ridgemont High") von 1982 zugunsten der Wohltätigkeitsorganisation CORE teilgenommen: Brad Pitt als Brad Hamilton, Jennifer Aniston als Linda.

Ganz klar, dass Brad auf Linda nur so fliegt - und letztendlich die Phantasie mit ihm durchgeht. In einem der Dialoge, die sich einzig in seinem Kopf abspielen, sagt Linda aka Jennifer Aniston: "Hallo Brad, du weißt, wie süß ich dich immer fand. Du bist so sexy. Kommst du zu mir?" Eine Szene, die die Fans der beiden in den sozialen Netzwerken nur so feierten.