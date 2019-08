Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in Berlin. Bildrechte: dpa

Der Film "Once Upon A Time In... Hollywood" soll am Donnerstagabend (01.08.) am Potsdamer Platz seine Deutschlandpremiere feiern. Tarantino lässt seinen neuen Film in Los Angeles im Jahr 1969 spielen, zwischen Hippies und Filmsets.

In Film spielt Leonardo DiCaprio einen abgehalfterten Serienstar, Brad Pitt sein Stuntdouble. Doch wofür würden sich beide im Alltag einen Doppelgänger wünschen, der ihnen etwas abnimmt? Ihm hätten schon viele Leute vorgeschlagen, ein Double zu engagieren, wenn draußen viele Paparazzi warteten, sagte DiCaprio am Donnerstag in Berlin. "Aber sowas funktioniert ja eh nicht."

Margot Robbie war auch bei der Deutschland-Premiere. (Archiv) Bildrechte: Getty Images

Pitt hielt die Idee auch für "eine gute Wahl". Schauspielerin Margot Robbie fände es praktisch, wenn ihr jemand das Laufen durch Flughäfen abnehmen könnte. "Wenn das jemand für mich machen könnte, wäre das toll."