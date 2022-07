Brad Pitt hat den Rock für sich entdeckt

Was für ein Statement-Look: Brauner Rock zu derben Schnürstiefeln, offen getragenem Hemd, Oversizejacke und Sonnenbrille: So haben wir Brad Pitt noch nie gesehen. Zwar ist der Schauspieler modisch immer auf der Höhe, doch so einen ausgefallenen Look hätten viele wohl eher an experimentierfreudigeren Schauspielkollegen wie Johnny Depp oder Jared Leto vermutet.

Brad Pitts Outfit wird in den sozialen Medien heiß diskutiert. Dabei war er längst nicht der erste, der sich im Männerrock zeigte.

Lars Eidinger: Im Kleid auf dem Roten Teppich

Erst am Montag, den 18. Juli, präsentierte sich der deutsche Schauspieler Lars Eidinger im ungewohnt femininen Look: Zur Eröffnung der Salzburger Festspiele, wo Eidinger im Stück "Die Buhlschaft" den "Jedermann" mimt, legte der Künstler im schwarzen Kleid und Smokingjacke den Weg über den Roten Teppich zurück. Seine Schauspielkollegin Verena Altenberger kam im schwarzen Hosenanzug. Vertauschte Rollen?

Ein gelungener Auftritt: Zur Eröffnung der Salzburger Festspiele erschien Lars Eidinger im schwarzen Kleid samt Smokingjacke. Seine Schauspielkollegin Verena Altenberger wählte einen Hosenanzug. Bildrechte: dpa

Mode-Experte weiß: Das Spiel mit den Geschlechtern ist jetzt "in"

Laut Carl Tillessen vom Deutschen Mode-Institut zeichnet sich schon länger ein Trend ab: nämlich Geschlechterrollen nicht ganz ernst zu nehmen und spielerisch mit ihnen zu brechen.

Idole der sogenannten "Gen Z" - also denjenigen, die zwischen 1998 und 2012 geboren worden - ignorieren in der Mode schon lange traditionelle Geschlechterrollen. Sänger Harry Styles zum Beispiel zeigt sich auch abseits der Bühne mit Perlenketten, Rüschen und knallig-pinken Outfits. Seine Looks erinnern stark an David Bowie, der seinerseits zur Stilikone einer ganzen Generation avancierte.

Harry Styles zeigt sich auch abseits der Bühne gern mit weiblich-assoziierten Accessoires wie Perlenketten. Bildrechte: dpa

Auch Jared Leto zeigt sich gern in aufwendigen und detailverliebten Looks. Beide, Harry Styles wie Leto, arbeiten dafür gern mit Alessandro Michele, dem Creative Director von Gucci, zusammen.

Brachte er den Männerrock zurück? Gucci-Visionär Alessandro Michele liebt es, mit Geschlechterrollen zu spielen. Bildrechte: dpa

Michele gilt in der Modewelt als romantischer Exzentriker und machte den betont androgynen, fast schon weiblichen Kleidungsstil unter Männer wieder "en vogue". Vor ihm versuchte in den 1980er und 90er-Jahren der französische Designer Jean Paul Gaultier den Männerrock auf die Laufstege und Straßen dieser Welt zu bringen.

Der französische Designer Jean-Paul Gaultier war einer der ersten, der regelmäßig Männerröcke trug. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Doch Carl Tillessen weiß: Röcke und Kleider für Männer sind erst der Anfang. Das verriet er gegenüber der dpa: "Es wird bald nicht nur Röcke, sondern auch Puffärmel, Rüschen, Schluppen, Perlenketten und so weiter bei Männern geben. Realistischerweise werden sich aber vor allem jüngere Männer diese Kleidungselemente aneignen, um traditionelle Geschlechterbilder aufzubrechen."

Federboa und transparentes Hemd: Jared Leto ist für seine auffälligen Looks bekannt. Bildrechte: dpa

Mode wird zum gesellschaftlichen Statement

Für Trend-Analyst Carl Tillessen sind Rock, Ketten und Co. unter Männern keine oberflächliche Laune der Mode, sondern Ausdruck eines weitreichenden gesellschaftlichen Umbruchs. "Deshalb wird uns dieser Megatrend nicht nur eine Saison, sondern viele Jahre begleiten und beschäftigen." Röcke für Männer sind also gekommen, um zu bleiben?

Rock für den Mann: Ein Trend für Gen Z

Mit Brad Pitt versuchte sich nun ein Best Ager am neuen Trend. Ist der Aufschrei deshalb so groß? Ja, meint Carl Tillessen: "Die Aufregung um den Rock von Brad Pitt zeigt, dass dieser Look von weiten Teilen unserer Gesellschaft immer noch als Tabubruch empfunden wird."

Männerrock: Wie trägt man den Trend im Alltag?

Unser Vorschlag: Machen Sie’s wie Brad. Der setzt bei seinem modischen Auftritt auf einen Ton-in-Ton-Look und bleibt mit Hemd und Schuhen in einer Farbfamilie. Außerdem wählt er mit Leinen ein extrem lässiges und sommerliches Material.

Lässiger Style: Brad Pitt fühlte sich bei sommerlichen Temperaturen sicher wohl im Männerrock. Bildrechte: dpa