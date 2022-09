Zu sehen sind im Sara-Hildén-Kunstmuseum in Tampere aber nicht nur die Werke des 58-Jährigen, sondern auch Werke des australischen Musikers Nick Cave. Beide "Gastkünstler" stellen im Rahmen einer größeren Schau des bildenden Künstlers Thomas Houseago aus. Alle drei sind miteinander befreundet. "Thomas Houseago – WE with Nick Cave and Brad Pitt" heißt die Ausstellung, die noch bis zum 15. Januar 2023 zu sehen ist.