Das "Château Miraval" gönnte sich das Ex-Paar einst als Liebesnest. Nun ist es nur noch Gegenstand zahlreicher Klagen, obwohl es zumindest teilweise schon längst in die Hände eines anderen gut betuchten Besitzers übergegangen sein soll. Doch gerade das passt Brad Pitt so gar nicht.

Angelina Jolie gehört rechtlich gesehen die Hälfte des Anwesens. Doch die Schauspielerin weigerte sich nach der Scheidung ihren Anteil an ihren Ex zu verkaufen. Stattdessen bevorzugte sie den in Russland geborenen Spirituosen-Unternehmer Yuri Shefler.

Den Verkauf will Brad Pitt daher nicht akzeptieren und fechtet ihn juristisch an. Sein Anwaltsteam hat die Akten bereits beim Los Angeles County Superior Court eingereicht.

Der Vorwurf: Angelina Jolie möchte ihrem Ex-Mann mit dem Verkauf bewusst Schaden zufügen. Denn laut Gerichtsdokumenten, die dem "People"-Magazin vorliegen, unterhalte Yuri Shefler "persönliche und berufliche Beziehungen zu Personen aus dem inneren Kreis von Wladimir Putin". Angelina Jolie habe das "Château Miraval" also an einen "Fremden mit schädlichen Verbindungen und Absichten" verkauft, der mit "halsabschneiderischen Geschäftstaktiken" arbeite und "zwielichtige berufliche Kontakte" pflege.

Stellt sich für Außenstehende die Frage: Sind die Aussagen Resultate verletzter Eitelkeit eines Ex-Partners oder ist tatsächlich etwas an den Vorwürfen dran? Yuri Shefler hatte sich nach dem Einmarsch der russischen Truppen öffentlich mit der Ukraine solidarisiert. Laut der Anwälte von Brad Pitt sei das jedoch nur ein "verzweifelter Versuch, sich vom Putin-Regime zu distanzieren". Angelina Jolie jedenfalls nimmt die Anschuldigungen nicht einfach so hin und wehrt sich. Angeblich habe sie ihren Ex-Mann in den Verkauf mit einbeziehen wollen. Pitts Klage sei "die Fortsetzung eines falschen Narrativs" und "die Wahrheit ist noch immer nicht öffentlich", so Jolie.