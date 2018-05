Brigitte Nielsen Mit 54 Jahren nochmal schwanger!

Jetzt, acht Jahre später, ist ihr Traum endlich in Erfüllung gegangen. Und warum auch nicht? Es gibt mittlerweile einige Frauen, die in fortgeschrittenem Alter noch einmal Mutter werden. Auch Prominente sind dabei: Gianna Nannini zum Beispiel und Janet Jackson. Im vergangenen Jahr wurde die Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil mit fünfzig Jahren zum zweiten Mal mal Mutter.



Brigitte Nielsen hat auch schon mehrere Kinder zur Welt gebracht und damit bewiesen, dass sie es kann - was aus medizinischer Sicht durchaus ein Vorteil ist. "Also wir wissen, dass eine Fertilität (Fortpflanzungsfähigkeit, Anm. d. Red.), die sich schon einmal bewiesen hat, natürlich ein Vorteil ist dafür, dass eine weitere Schwangerschaft potentiell auch glücklich verlaufen kann", sagt Reprodkuktionsmedizinerin Prof. Vanadin Seifert-Klauss. "Meistens meint man das in der gleichen Paarbeziehung. In diesem Fall, so habe ich mutmaßen gehört, ist das ja eine neue Paarbeziehung. Da ist natürlich dann immer ein gewisses Glücksspiel, wie geht es mit diesem Partner."

Ihre Ehe hielt knapp zwei Jahre - von 1985 bis 1987: Brigitte Nielsen un der Schauspieler Sylvester Stallone. Bildrechte: IMAGO