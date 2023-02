And the winner is... Harry Styles! Gleich vier Mal durfte sich der ehemalige One Direction-Sänger über einen Brit Award freuen. Er gewann in den Kategorien beste/r Künstler/in, bestes Album, bester Pop/R&B-Act und mit "As It Was" als bester Song. Vier von vier: Damit hat Styles alle Preise gewonnen, für die er nominiert war.