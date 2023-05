Neue Dokumentation über Britney Spears

In einer neuen Dokumentation muss sich Popstar Britney Spears harten Anschuldigungen stellen. Von Schlägen und Handgreiflichkeiten ist die Rede. Leute, die ihr nahe stehen, fürchten um ihre Sicherheit. Sie gehen so weit, dass sie empfehlen, Messer von Britney fernzuhalten. Auch ein Ehe-Aus steht im Raum.

Die Recherchen der Dokumentation haben offenbar auch Britneys alarmierenden Lebenstil thematisiert. So soll die Sängerin fast ausschließlich Kaffee oder Energy-Drinks zu sich nehmen und dadurch bis zu drei Tage am Stück wach sein. Als Ausgleich soll sie dann, laut Quellen, "Binge-Schläferin" sein und gelegentlich mehrere Tage am Stück durchschlafen.

Aufgekommen sind diese Vorwürfe durch das US-Promi-Portal TMZ. In "TMZ Investigates: Britney Spears, The Price of Freedome" will das Portal Einblicke in das Leben der Sängerin geben. Neben dem angeblichen Ehe-Aus soll darin auch erzählt werden, dass Britney sehr isoliert lebe und ihre Söhne seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe. Quelle für all diese Anschuldigungen sollen sogenannte Insider sein.

Laut der Dokumentation soll Spears tagelang nicht schlafen - wegen ihres exessiven Kaffee- und Energy-Drink-Konsums. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Ehemann Sam Asghari verteidigt Britney

Der zwölf Jahre jüngere Mann von Britney Spears kann die Anschuldigungen gegen seine Frau nicht auf sich sitzen lassen. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Video und wehrt sich: "Ich finde es total ekelhaft, dass Leute, die in ihrem Leben waren, als sie keine Stimme hatte, hingingen und ihre Geschichte erzählen, als wäre es ihre eigene."



Besonders unter der Vormundschaft habe Britney gelitten, deshalbt kritisiert er die Beteiligten der Dokumentation: "Plötzlich, nach 15 Jahren, wenn sie frei ist, nach all dem Gaslighting, all den Dingen, die passiert sind - jetzt wollt ihr sie unter ein Mikroskop legen und ihre Geschichte erzählen?"



Die Ehekrise dementiert der Fitnesstrainer in seinem Video allerdings nicht. Britney's Ehemann, der zwölf Jahre jüngere Sam Asghari, wehrt sich online gegen die Anschuldigungen. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Britney kontert auf Instagram