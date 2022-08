Außerdem zeigen beide Twitter-Profil-Header das Single-Cover: eine Kollage aus zwei Kinderbildern. Britney Spears im pinken Prinzessin-Kleid und Elton John am Klavier.

Ganz neu ist "Hold Me Closer" allerdings nicht, das Duett ist eine Neuauflage von Elton Johns Hit "Tiny Dancer" aus dem Jahr 1971. Zumal die komplette Textzeile heißt: "Hold me closer, tiny dancer". Und wie klingt der Song? Nur soviel: die beiden Pop-Giganten verwandelten die 50 Jahre alte Ballade in einen Electropop-Dancetrack.