Ganz neu ist "Hold Me Closer" allerdings nicht, das Duett ist eine Neuauflage von Elton Johns Hit "Tiny Dancer" aus dem Jahr 1971. Zumal die komplette Textzeile heißt: "Hold me closer, tiny dancer". Und wie klingt der Song? Nur soviel: die beiden Pop-Giganten verwandelten die 50 Jahre alte Ballade in einen Electropop-Dancetrack.