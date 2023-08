Über den Grund der Trennung verraten beide aber nichts. "TMZ" will wissen, dass Sam Asghari die 41-jährige Sängerin mit den Gerüchten konfrontiert, dass sie fremdgegangen sein soll. Daraufhin soll es einen heftigen Streit gegeben haben. Der 29-Jährige sei inzwischen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Die Nachrichtenagentur AP will sogar wissen, dass Sam Asghari bereits die Scheidungsunterlagen eingereicht habe. Das Paar habe sich denen zufolge bereits am 28. Juli getrennt - Grund dafür seien "unüberbrückbare Differenzen".

Seit ihrem Kennenlernen 2016 schien es fast so, als wäre Sam Asghari ihr Ritter in strahlender Rüstung. Er war an ihrer Seite während des Vormundschaftsstreits mit Britney Spears´ Vater Jamie Spears.



Im Juni 2022 folgte dann die Hochzeit in Los Angeles mit der Crème de la Crème der Stars. Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton und Donatella Versace - sie alle waren da, um Britney Spears´ Glück zu feiern.