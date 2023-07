"Ich wache bestimmt dreimal in der Woche im Bett auf und meine Hände sind völlig taub." Dann fühle es sich so an, als würden Nadeln in der Körperhälfte stecken und hoch "bis zum Nacken schießen". Am schlimmsten sei der Schmerz an der Schläfe. "Es sticht und macht mir Angst", so Spears weiter. Was sie dann macht? Tanzen! "Wenn ich tanze, spüre ich den Schmerz nicht", schreibt die Sängerin. Zudem nehme sie Medikamente.