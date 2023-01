Nacktvideos, wirre Postings und dann…nichts. Britney Spears löschte am Mittwochmorgen ihren Instagram-Account – bereits zum siebten Mal seit Ende ihrer Vormundschaft im April 2022. Eigentlich also nichts Ungewöhnliches, könnte man meinen. Doch ihre Fans vermuteten dieses Mal etwas Ernsteres hinter Britneys Lösch-Aktion.

Braucht Britney Spears Hilfe?

Immer wieder machten sich Britneys Anhänger in letzter Zeit Sorgen um den ehemaligen Popstar. Viele vermuten, dass Britney unter schweren psychischen Problemen leidet. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich völlig neben der Spur in einem Restaurant in Los Angeles. Augenzeugen berichteten, wie eine sichtlich derangierte Britney Spears sogar ihren Ehemann Sam Asghari aus dem Lokal vertrieben haben soll. Auf Instagram rechtfertigte sie die bizarre Situation noch:



"Ich weiß, dass die Nachrichten total aufgeregt sind, weil ich ein wenig betrunken im Restaurant war. Es ist, als ob sie jeden meiner Schritte verfolgen würden! Ich fühle mich so geschmeichelt, dass sie über mich wie über eine Wahnsinnige sprechen und dann noch die Eier haben, all die negativen Dinge aufzugreifen, die in meiner Vergangenheit passiert sind."

Britney Spears: Wirre letzte Posts

Nach ihrem öffentlichen Ausraster häuften sich merkwürdige und kryptische Postings auf Britneys Instagram-Account. So behauptet sie, dass sie ihren Namen in "River Red" geändert habe. Dazu tanzte sie in einem bauch- und schulterfreien Top mit passendem Minirock zu Justin Biebers "Attention".



Übrigens nicht die erste Namensänderung: In einem kurz darauf gelöschten Posting hatte sie ihren Followern kurz zuvor verkündet, dass sie von nun an Brooklyn heißen würde. Ihre Follower ließ sie immer häufiger verwirrt und voller Fragen zurück. Vergangenes Jahr heiratete Britney Spears Sam Asghari. Von Romantik war bei ihrem letzten öffentichen Auftritt allerdings keine Spur. Bildrechte: dpa

Fans alarmieren die Polizei

Sucht man nun ihr Profil, wird man kein Glück haben. Ihr Account ist deaktiviert, was ihre Fans mehr als beunruhigt. Deshalb gingen in der Polizeizentrale von Thousand Oaks mehrere Dutzend Notrufe ein, die die Cops baten, in Britney Spears Villa nach dem Rechten zu schauen.



Britneys treue Anhänger vermuteten, dass sich die Sängerin etwas antun könnte. Laut einem Sprecher der zuständigen Behörde fuhr ein Streifenwagen zum Anwesen der 41-Jährigen – und gab Entwarnung: "Es gab keine Belege dafür, dass sich Britney Spears in Gefahr befindet."

Britney Spears löschte schon einige Male ihren Account