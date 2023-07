Immer wieder machten sich Britneys Anhänger in letzter Zeit Sorgen um den ehemaligen Popstar. Viele vermuten, dass Britney unter schweren psychischen Problemen leidet. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich völlig neben der Spur in einem Restaurant in Los Angeles. Augenzeugen berichteten, wie eine sichtlich derangierte Britney Spears sogar ihren Ehemann Sam Asghari aus dem Lokal vertrieben haben soll. Auf Instagram rechtfertigte sie die bizarre Situation noch:



"Ich weiß, dass die Nachrichten total aufgeregt sind, weil ich ein wenig betrunken im Restaurant war. Es ist, als ob sie jeden meiner Schritte verfolgen würden! Ich fühle mich so geschmeichelt, dass sie über mich wie über eine Wahnsinnige sprechen und dann noch die Eier haben, all die negativen Dinge aufzugreifen, die in meiner Vergangenheit passiert sind."





Vergangenes Jahr heiratete Britney Spears Sam Asghari. Von Romantik war bei ihrem letzten öffentichen Auftritt allerdings keine Spur. Bildrechte: dpa