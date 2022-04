Doch bei all den guten Nachrichten schlägt Britney auch einen ernsten Ton an und gewährt ihren Fans Einblicke in eine Zeit, als es ihr nicht gut ging: So offenbart sie, dass sie während ihrer ersten beiden Schwangerschaften an Depressionen litt. “Doch dieses Mal werde ich einfach jeden Tag Yoga machen!!! Ich verbreite viel Freude und Liebe!!!”